Sieben neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Samstag um 7 auf 4021 gestiegen. Am Tag zuvor waren 15 Neuinfektionen gezählt worden, wie die Landesregierung im Internet mitteilte. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, blieb (Stand Samstagabend) bei 160.

In Krankenhäusern wurden am Samstag unverändert sechs Corona-Patienten behandelt. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach unveränderter Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 3600 als genesen.

