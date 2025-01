Sieben Menschen bei Unfall in Meppen verletzt

Bei dem Unfall in Meppen wurden sieben Menschen verletzt. Lars Penning/dpa

Meppen (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Meppen sind sieben Menschen verletzt worden. Zwei 58 und 54 Jahre alte Frauen erlitten schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fünf weitere Beteiligte, darunter zwei minderjährige Kinder, seien leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen waren drei Fahrzeuge am Unfall am Mittwochnachmittag beteiligt. Demnach fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf einen Wagen davor auf, der daraufhin in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß.

Die 19-Jährige und eine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei den Insassen im Wagen davor handelte es sich nach Angaben der Polizeisprecherin um die beiden Frauen, die schwer verletzt wurden. Im entgegenkommenden Auto saßen eine 44-jährige Fahrerin und die beiden minderjährigen Kinder.