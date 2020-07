Sieben Menschen bei Feuer in Kiel verletzt

Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr steht vor Flammen. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Illustration

Kiel (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einem Kieler Mehrfamilienhaus sind am Dienstagmorgen sieben Menschen verletzt worden. Sie wurden von Einsatzkräften über ein Baugerüst aus der brennenden Wohnung eines Hauses im Stadtteil Mettenhof gerettet und dort vom Rettungsdienst versorgt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Darunter waren vier Kinder.

Der Notruf war um 9.00 Uhr bei der Regionalleitstelle eingegangen. Mehrere Anrufer berichteten von Feuer und dunklem Rauch aus zwei Fenstern. Im zweiten Stock des Hauses brannte eine Wohnung. Rund 70 Einsatzkräfte wurden alarmiert. Wegen der vielen Verletzten wurden weitere Rettungswagen und ein zusätzlicher Notarzt hinzugezogen. Auch eine Katze wurde aus der brennenden Wohnung gerettet und mit Sauerstoff versorgt.