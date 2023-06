Sieben Kinder bei Busunfall verletzt: Verursacherin flieht

Aurich (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem voll besetzten Schulbus im ostfriesischen Aurich sind sieben Kinder leicht verletzt worden. «Der Schulbus ist auf einen Kleinwagen aufgefahren», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Das vorausfahrende Auto hatte demnach am Ortsausgang des Auricher Ortsteils Plaggenburg stark abgebremst. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß laut Polizei nicht mehr verhindern. Die Autofahrerin sei zunächst am Unfallort noch aus ihrem Wagen ausgestiegen, dann aber weitergefahren. «Wir suchen nun nach ihr», sagte die Polizeisprecherin.

Der Bus, der mit insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern besetzt war, war unterwegs in Richtung Aurich. Bei dem Zusammenstoß stürzten mehrere Kinder in dem Bus. Einige der verletzten Kinder kamen ins Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr rückten an. Die Bundesstraße 210 zwischen Aurich und Wittmund war am Unfallort für etwa zwei Stunden am Dienstagmorgen gesperrt.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise auf die mutmaßliche Unfallverursacherin. Die Frau soll in einem schwarzen Kleinwagen mit Auricher Kennzeichen unterwegs gewesen sein.