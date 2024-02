Laar (dpa/lni) –

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Laar im Landkreis Grafschaft Bentheim sind sieben Kälber gestorben. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Umständen in einem Unterstand ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Vier weitere Kälber wurden durch das Feuer verletzt. Der Unterstand brannte am Freitagnachmittag komplett ab.