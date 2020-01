Sieben Handydiebstähle in Hamburg: 20-Jähriger festgenommen

Handydiebstahl. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Ein 20 Jahre alter Mann soll für insgesamt sieben Raub- und Diebstahltaten in Hamburg verantwortlich sein. Gegen ihn vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige sitzt seit dem 27. Dezember 2019 in Untersuchungshaft. Er steht in Verdacht, seit Anfang Juni 2019 in den Stadtteilen Neustadt, St. Georg und St. Pauli sieben Handys von Männern im Alter zwischen 20 und 35 Jahren gestohlen zu haben. In einem Fall soll er den Angaben nach mit vorgehaltener Schusswaffe zusätzlich zum Smartphone Geld und eine Sporttasche gefordert haben. Auch Pfefferspray sei teilweise zum Einsatz gekommen, um mit der Beute zu flüchten. Zum Teil soll er die Taten gemeinsam mit einem weiteren, den Ermittlern noch unbekannten Täter begangen haben.

