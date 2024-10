Sieben Bundespolizisten bei Auffahrunfall leicht verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Unfall bei einer Kolonnenfahrt auf der A215 sind sieben Bundespolizisten leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Neun Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 40 Beamten seien am Sonntag auf dem Weg nach Kiel gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Die Kolonne, die mit Blaulicht unterwegs war, wollte den Angaben zufolge an der Abfahrt zur B76 die Autobahn verlassen. Der Fahrer eines vorausfahrenden Wagens bremste stark – nach Einschätzung der Polizei vermutlich, weil er das Blaulicht wahrgenommen hatte und die Einsatzfahrzeuge vorbeilassen wollte.

Weil ein Überholen des Autos aber in der Ausfahrt nicht möglich war, bremste der Fahrer des ersten Polizeiwagens scharf. In der Kolonne kam es in der Folge zu Auffahrunfällen. Vier Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die verletzten Beamten kamen vorsorglich in Krankenhäuser.