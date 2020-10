Sieben Bars und Clubs auf St. Pauli bleiben geschlossen

Ein Polizist steht hinter einem abgesperrten Bereich vor dem Zugang zur Großen Freiheit. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die sieben bereits in den vergangenen Wochen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln vorübergehend geschlossenen Bars und Clubs auf St. Pauli bleiben auch die nächsten Wochen dicht. Ihre Schließung sei bis zum 30. November verfügt worden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Freitag mit. Den Betreibern sei es nicht gelungen, «überzeugend nachzuweisen, dass sie einen mit der Eindämmungsverordnung konformen Betrieb zukünftig gewährleisten können». Bei Zuwiderhandlung drohen Zwangsgelder in Höhe von 15 000 Euro.

Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) verwies auf die steigenden Infektionszahlen und mögliche neue Einschränkungen insbesondere auch für die Gastronomie. «Gerade in der jetzigen Situation müssen wir uns darauf verlassen können, dass die Gastronomiebranche sich zuverlässig an die bestehenden Vorgaben hält», sagte er. «Es kann deshalb einfach nicht sein, dass einzelne uneinsichtige Betreiber und Betreiberinnen die Bemühungen der großen Mehrheit der Clubs und Bars auf St. Pauli konterkarieren.»