Sieben auf einen Streich: Ergiebige Verkehrskontrolle auf A1

Bramsche (dpa/lni) – Gleich sieben Straftaten und Ordnungswidrigkeiten hat sich ein Autofahrer bei einer Kontrolle nahe Bramsche (Landkreis Osnabrück) zuschulden kommen lassen. Zunächst versuchte der 23-Jährige vor einer Streife wegzufahren, die ihn kontrollieren wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mann dann doch noch am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 anhielt, handelte er sich weitere Probleme ein: Die Kennzeichen waren gestohlen, der Wagen weder zugelassen noch versichert, der Führerschein war gefälscht und eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Zudem führte er einen Teleskopschlagstock in einer Tasche mit. «Die Kontrolle lief für ihn wohl nicht so gut», sagte ein Polizeisprecher. Auf den Mann komme jetzt «erheblicher Ärger» zu.

