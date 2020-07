Sicherheitsmängel: Webseite für Förderanträge abgeschaltet

Hannover (dpa/lni) – Wegen Sicherheitsmängeln hat das niedersächsische Kulturministerium das Online-Antragsverfahren für Kultureinrichtungen auf Fördermittel offline genommen. Es bestünde die Gefahr, dass möglicherweise Dritte an Daten herankommen könnten, sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Hannover am Mittwoch. Bislang gebe es aber keine Anzeichen für einen Hackerangriff. Die Internetseite soll nun von externen Fachleuten überprüft werden. Betroffen sei nur diese eine Webseite.

Über das Online-Verfahren konnten freie Theater, kleine Kultureinrichtungen oder auch institutionelle Einrichtungen gemäß der Förderrichtlinien ihre Anträge einreichen. Nicht betroffen sei das Corona-Sonderprogramm für kleinere Kultureinrichtungen.