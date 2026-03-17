Sibirische Tiger-Drillinge mischen Serengeti-Park auf

Drei kleine Sibirische Tiger erkunden ihr Gehege auf dem Gelände des Serengeti-Parks. Moritz Frankenberg/dpa

Hodenhagen (dpa/lni) –

Unter großem Medienauflauf sind die Sibirischen Tiger-Drillinge erstmals ins Außengehege im Serengeti-Park in Hodenhagen gelassen worden. Angelockt von großen Fleischbrocken stellten sich die Geschwister Anouk, Asha und Kenai ohne Scheu den Fotografen. Nach ihrer Geburt im vergangenen September schottete der Park die Tigerdame Anastasia und ihren Nachwuchs weitgehend ab.

Inzwischen toben die rund sechs Monate alten Tiere wild durch die Anlage. Vater ist der Kater Nanu. Für das Tigerpaar ist es schon der zweite Nachwuchs: 2023 kamen Zwillinge zur Welt. Trotz der Erfahrung der achtjährigen Tigerin hatte das Pflegerteam besondere Vorsicht walten lassen und sie weitgehend allein mit ihrem Nachwuchs gelassen. Jede Unruhe sollte verhindert werden.

«Um diese einzigartige Katze zu retten, sind wir mit unseren Tieren Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP», sagte Fabrizio Sepe, Inhaber des Serengeti-Parks. «Wir sind daher besonders stolz auf unseren zweiten großartigen Zuchterfolg der Sibirischen Tiger.»

Der Park startet am Samstag in die Sommersaison. Besucher können den Nachwuchs bei der Fahrt durch den Park aus dem Auto heraus beim Entdecken und Toben beobachten.

Nur rund 500 Tiere leben in freier Wildbahn

Sibirische Tiger gelten als größte lebende Katzen der Erde. Sie stehen als «stark gefährdet» auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Die Tiere leben in freier Wildbahn in den kalten Regionen im Osten Russlands und im angrenzenden Nordosten Chinas. Ihr natürlicher Lebensraum ist nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Areals.

In den 1940er Jahren sank die Wildpopulation durch Jagd und Lebensraumzerstörung auf wenige Dutzend Tiere. Intensive Schutzmaßnahmen ließen den Wildbestand seither wieder auf rund 500 bis 700 Tiere anwachsen.