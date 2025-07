Show zum 60. – Scorpions spielen vor 45.000 Fans in Hannover

Hannover (dpa) –

Die legendäre Hardrock-Band Scorpions feierte ihren 60. Geburtstag mit einem Stadionkonzert in Hannover. Es ist der einzige Auftritt in Deutschland in diesem Jahr. Nach diversen Vorgruppen – darunter Größen wie Alice Cooper und Judas Priest – betraten die Musiker um Sänger Klaus Meine (77) gegen 21.50 Uhr mit Knallern und Blitzen die Bühne. Gleich beim ersten Song «Coming Home» wurde Pyrotechnik gezündet.

«Rock You Like A Hurricane» und «Still Loving You» sind nur zwei Welthits der Gruppe. Das Video zur Ballade «Wind of Change» wurde bei YouTube mehr als 1,1 Milliarden Mal aufgerufen. Der von Meine komponierte Song ist so etwas wie der Soundtrack zum Ende des Kalten Krieges.

Konzert soll für Live-Album mitgeschnitten werden

Die 45.000 Zuhörerinnen und Zuhörer fassende Heinz von Heiden Arena war schon seit Monaten ausverkauft. Vom Konzertbeginn an wurden die Musiker gefeiert. Sie sind für ihre energiegeladene Show bekannt: Gitarrist und Bandgründer Rudolf Schenker (76) spurtete in gelber Lederjacke, Silberhemd und mit Glitzer verziertem schwarzen Hut über die Bühne. Er ist so etwas wie die Kraftzentrale der Band.

Schenker gründete die Scorpions 1965 in Sarstedt südlich von Hannover, 1969 wurde Meine als Sänger gewonnen, ein kleiner Mann mit einer starken Stimme und damals noch langer Mähne. Inzwischen trägt er meist Schwarz und Kappe. Matthias Jabs (69) kam Ende der 70er Jahre dazu. Der Gitarrist prägte den typischen Scorpions-Sound maßgeblich.

Alle drei Musiker stammen aus Hannover oder der Umgebung. Kurioserweise hatten die Scorpions aber noch nie einen Auftritt im Stadion von Hannover 96. Das Konzert am Samstag sollte mitgeschnitten werden, die Scorpions planen ein Live-Album, das am 14. November erscheinen soll. Die Band hat Fans weltweit, vor allem in den USA, Südamerika, Frankreich und Osteuropa.