SHMF-Festivalverein macht Eschenbach zum Ehrenvorsitzenden

Kiel (dpa/lno) –

Dirigent Christoph Eschenbach ist zum Ehrenvorsitzenden des Festivalvereins des Schleswig-Holsteinischen Musikfestivals (SMHF) ernannt worden. Der 85-Jährige erhielt die Ernennungsurkunde von Festivalintendant Christian Kuhnt im Rahmen des Konzerts «Winterreise» in der Petruskirche in Kiel.

«Christoph Eschenbach ist eine der prägenden künstlerischen Persönlichkeiten des SHMF. Er ist Humanist, herausragender Pädagoge und zukunftsgewandter Künstler», sagte Kuhnt einer Mitteilung zufolge. Es vergehe kein Jahr, in dem Eschenbach nicht maßgeblich am Programm des Schleswig-Holstein Musik Festival beteiligt sei. «Wir sind überglücklich, den Maestro seit vier Jahrzehnten an unserer Seite zu wissen.»

Der SHMF e.V. ist nach Angaben der Festival-Organisatoren seit seiner Gründung 1985 eine tragende Säule des Festivals. Mit seinen rund 8.600 Mitgliedern und 350 ehrenamtlichen Ortsbeiräten, die sich um die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler kümmern, trage der Verein nicht nur zur Organisation, sondern durch Mitgliedsbeiträge und Spenden auch zur Finanzierung des Festivals bei.