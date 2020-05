SHFV-Präsidium beschließt Quotientenregelung

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) will Aufstiegsfragen in der vorzeitig beendeten Saison in allen Amateurklassen über die sogenannte Quotientenregelung klären. Das beschloss das Präsidium des Verbandes am Samstag.

Bei der Quotientenregelung werden die von den Mannschaften erzielten Punkte durch die Anzahl der Spiele dividiert. Staffelsieger ist, wer den besten Punkte-Quotienten hat. Die Regelung ist nach Einschätzung des SHFV sinnvoll, weil viele Teams in einer Spielklasse häufig unterschiedlich viele Partien ausgetragen haben. Das vorzeitige Ende des Wettkampfbetriebs war wegen der Coronavirus-Pandemie bereits am 27. April beschlossen worden.

Die ersten beiden Mannschaften jeder Klasse steigen auf. Bedingung: Sie müssen mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert haben. Absteiger gibt es nicht. In den Frauenspielklassen steigt der Tabellenerste auf, auch hier gibt es keine Absteiger. Die Finals um den Landespokal bei den Männern zwischen SV Todesfelde und Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck sowie bei den Frauen zwischen Holstein Kiel und dem SV Henstedt-Ulzburg werden noch terminiert.

