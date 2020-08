SHFV-Präsident Döring: Start der Regionalliga in Gefahr

Lübeck (dpa/lno) – Uwe Döring, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV), sieht den für September geplanten Start der Regionalliga Nord in Gefahr. Nach Informationen der «Lübecker Nachrichten» (Freitag) ist laut Döring bei unterschiedlichen Corona-Verfügungen in den Bundesländern der Termin unter Umständen nicht zu halten. Der Heider SV etwa, betonte Döring, dürfe wegen der besonderen Situation in Dithmarschen sogar nur in Minigruppen eins gegen eins trainieren. Er schrieb bereits einen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Während in anderen Bundesländern Testspiele und Training in Großgruppen erlaubt ist, ist das in Schleswig-Holstein und Hamburg nicht der Fall. Regionalliga-Mannschaften aus Niedersachsen und Bremen sind ihren nördlicheren Rivalen in der Vorbereitung damit deutlich überlegen.

Auch die Starttermine für die Ligen unterhalb der Regionalliga geraten durch die eingeschränkten Vorbereitungsbedingungen ins Wanken. Am 24. August will sich das SHFV-Präsidium mit dem Thema befassen.