SH will rasche Bund-Länder-Gespräche zu Afghanistan

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Innenministerin von Schleswig-Holstein. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa) – Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat sich für zeitnahe Gespräche von Bund und Ländern angesichts der aktuellen Entwicklung in Afghanistan ausgesprochen. «Bund und Länder müssen gemeinsam alles dafür tun, um möglichst viele Ortskräfte, ihre Angehörigen und besonders bedrohte Personengruppen wie Frauen und Kinder aus Afghanistan zu retten», sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Die Lage ist so dynamisch, dass wir uns sehr schnell erneut absprechen sollten.» Sütterlin-Waack hatte bereits in der vergangenen Woche eine Bund-Länder-Schalte auf Fachebene angestoßen.

Auch Baden-Württemberg hat den Bund aufgefordert, die Bundesländer so schnell wie möglich zu einem gemeinsamen Gespräch über Hilfen für gefährdete Menschen in Afghanistan einzuladen. In einem Brief der Stuttgarter Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an das Kanzleramt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, bei dem Treffen müsse es einen Lagebericht geben und es müsse über «aktuelle Überlegungen für ein Bundesaufnahmeprogramm und mögliche flankierende Maßnahmen der Länder» gesprochen werden.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-978644/2