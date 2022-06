SG-Handballer Svan: Die Mannschaft ist wichtiger als Tore

Flensburg (dpa/lno) –

Handballprofi Lasse Svan bestreitet am Mittwoch sein letztes Heimspiel im Trikot des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt. «Dass ich 14 Jahre hier sein durfte, macht mich stolz», sagte der 38-jährige Däne vor der Partie gegen den Bergischen HC (19.05 Uhr/Sky) am Mittwoch. Der Rechtsaußen war 2008 von GOG Svendborg nach Flensburg gekommen und gewann mit der SG zweimal die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal, den Europapokal der Pokalsieger und die Champions League. Mit der dänischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister sowie Olympiasieger.

«Ich werde es so gut wie möglich genießen, ein letztes Mal in der Hölle Nord zu spielen», sagte der Linkshänder bei einer Medienrunde. Am Sonntag wird er ein letztes Mal bei den Füchsen Berlin das Trikot der Flensburger tragen. Dass ihm nur noch sieben Treffer bis zur 2500er-Marke fehlen, interessiert Svan nicht: «Die Mannschaft war immer wichtiger als die Tore.»

Verabschiedet wird am Mittwoch auch Svans Positionskollege Marius Steinhauser, der in der nächsten Saison für die TSV Hannover-Burgdorf spielen wird. «Das sind gemischte Gefühle», sagte der 29-Jährige: «Man freut sich riesig auf die Atmosphäre, aber es kommen auch die ganzen Erinnerungen hoch.» Der dritte Spieler, der die SG am Saisonende verlassen wird, ist Linksaußen Hampus Wanne. Der Schwede, der mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, konnte wegen einer Erkrankung nicht an der Medienrunde teilnehmen.