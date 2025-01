SG Flensburg holt Österreichs Nationaltrainer

Flensburg (dpa) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den österreichischen Nationalcoach Ales Pajovic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46 Jahre alte Slowene spielte schon einmal in Deutschland für den SC Magdeburg und TuS N-Lübbecke. Beim aktuellen EHF-Pokal-Sieger unterschrieb er als Nachfolger des Dänen Nicolej Krickau einen bis 2027 gültigen Vertrag. Bis zum Ende dieser Saison wird Pajovic die Österreicher weiter in Doppelfunktion trainieren.

«Als Spieler hat Ales auf Vereinsebene alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er hat unter großen Trainern wie Talant Duschebajew und Raul Gonzalez eine gute Ausbildung erhalten und zusätzlich vier Jahre lang in der Handball-Bundesliga Erfahrung gesammelt», sagte Flensburgs sportliche Leiter Ljubomir Vranjes. «Es ist beeindruckend zu sehen, was er als Trainer in Graz, aber besonders auch bei der österreichischen Nationalmannschaft erreicht und wie er seine Spieler dort entwickelt hat. Er zeigte kontinuierlich, dass er das Maximale aus seiner Mannschaft herausholen kann.»

Dreimal Champions-League-Sieger als Spieler

Pajovic gewann mit dem spanischen Club BM Ciudad Real dreimal die Champions League und übernahm 2019 als Trainer das österreichische Nationalteam. Platz acht bei der EM 2024 in Deutschland ist bislang dessen beste internationale Platzierung. Bei der aktuellen Weltmeisterschaft schieden die Österreicher in einer Vorrunden-Gruppe mit Frankreich, Katar und Kuwait vorzeitig aus.

«Einen international erfolgreichen Verein wie die SG zu trainieren, ist eine Chance, die man so schnell nicht wiederbekommt», sagte der Slowene. «Wir haben hier eine Top-Mannschaft mit einem großen Potenzial. Mit so einem Team muss es das Ziel sein, oben mitzuspielen.»