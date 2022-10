SG Flensburg-Handewitt vor hoher European-League-Hürde

Flensburg (dpa/lno) –

Maik Machulla und die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind gewarnt. «Das ist ein richtiges Kaliber, das auf uns zukommt», sagte der SG-Coach vor dem zweiten Heimspiel in der European League. Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gastiert der französische Tabellensechste PAUC Handball aus Aix-en-Provence in der Flens-Arena. «Das ist eine erfahrene Mannschaft, die gut verteidigt», fügte der 45-jährige Machulla an.

Die Franzosen hatten am ersten Spieltag den schwedischen Club Ystads IF mit 33:29 bezwungen. Zu den Leistungsträgern im Team gehören der Isländer Kristian Kirstjansson, die beiden französischen Nationalspieler Romain Lagarde, der früher für die Rhein-Neckar Löwen gespielt hat, und William Accambray sowie Youssef Ben Ali. Der ägyptische Kreisläufer hatte in der vergangenen Saison mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen. In den beiden Playoff-Spielen gegen Flensburg kam Ben Ali auf insgesamt 13 Treffer.

Von seiner Mannschaft, die beim 35:30 zum Vorrundenauftakt gegen BM Benidorm aus Spanien einige Probleme hatte, erwartet Machulla «mentale Bereitschaft und Aggressivität». Der SG-Coach kündigte an, die ganz Breite des Kaders zu nutzen, da schon am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) das Bundesliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen folgt.