SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich mit Aymeric Minne

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den französischen Nationalspieler Aymeric Minne unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechselt der 28-Jährige aus seiner Heimat vom Champions-League-Teilnehmer HBC Nantes nach Norddeutschland. Über die Vertragsdauer gab es keine Angaben.

«Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der nicht nur durch Torgefahr, sondern insbesondere durch seine Spielintelligenz überzeugt und zudem auf allen drei Rückraumpositionen flexibel einsetzbar ist», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf über Minne, der bei der Weltmeisterschaft Anfang des Jahres die Bronzemedaille mit Frankreich geholt hatte.

Fünf Rechtshänder im Rückraum

In Simon Pytlick, Marko Grgic, Lasse Möller, Luca Witzke und Minne hat die SG dann fünf Rechtshänder für den Rückraum unter Vertrag. Dazu kommt noch Eigengewächs Thilo Knutzen. «Im modernen Handball ist ein gut besetzter Rückraum essenziell, um Tempo, Kreativität und Durchschlagskraft auf hohem Niveau bieten zu können», sagte Glandorf.

Minne ist schon der zweite Flensburger Zugang für die nächste Spielzeit. Dazu kommt auch der dänische Kreisläufer Emil Bergholt von Skjern HB.