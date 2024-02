SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Boris Zivkovic

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den österreichischen Nationalspieler Boris Zivkovic unter Vertrag genommen. Das teilte der Club am Dienstag vor dem Heimspiel in der European League gegen den dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit. Der 31 Jahre alte Rückraum-Linkshänder kommt vom polnischen Erstligisten KS Azoty-Pulawy und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Mit der Verpflichtung des Österreichers reagiert die SG auf den Ausfall des Niederländers Kay Smits, der wegen einer Herzmuskelentzündung noch für längere Zeit fehlen wird. «Boris bringt eine gute Stabilität mit und kann uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr helfen», sagte SG-Coach Nicolej Krickau: «Er ist routiniert genug, um sich in dieser Situation schnell in eine neue Mannschaft einzufinden und das Spielsystem zu lernen.» Zivkovic war bei der EM für Österreich im Einsatz und erzielte beim 22:22 gegen Deutschland drei Tore.