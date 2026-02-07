SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Adin Faljic

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auf die Verletzung von Kreisläufer Lukas Jörgensen reagiert. Wie der Club mitteilte, wurde der Bosnier Adin Faljic bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige kommt vom kroatischen Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb an die Förde. Der dänische Nationalspieler Jörgensen hatte sich bei der Europameisterschaft das Kreuzband gerissen.

«Mit Adin Faljic bekommen wir einen international erfahrenen Kreisläufer, der das Spiel auf dieser Position kennt und sofort helfen kann», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: «Er bringt körperliche Präsenz, Stabilität in der Abwehr und Erfahrung aus der Champions League mit – genau das, was wir jetzt brauchen.»

Die SG ist aktuell Tabellen-Zweiter hinter dem SC Magdeburg. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic startet am Dienstag (20.00 Uhr/Dyn) beim VfL Gummersbach in die zweite Saisonhälfte.