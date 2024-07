SG Flensburg-Handewitt startet in die neue Spielzeit

Glücksburg (dpa/lno) –

Ohne acht Olympia-Teilnehmer ist Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Trainer Nicolej Krickau bat das Restteam, das durch sechs Nachwuchsspieler verstärkt wurde, zunächst zu einem Laktattest auf einem Sportplatz in Glücksburg.

«Wir freuen uns, dass die langen Ferien endlich überstanden sind», sagte der 37-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison belegte der dreimalige deutsche Meister den dritten Platz und feierte den Sieg in der European League. «Wir glauben, dass wir besser sind als in der letzten Saison. Unser Ziel ist ein Champions-League-Platz, aber das haben fünf, sechs andere Mannschaften auch», sagte Krickau.

Fast eine komplette Mannschaft bei Olympia

Emil Jakobsen, Neuzugang Niclas Kirkelökke von den Rhein-Neckar Löwen und Simon Pytlick stehen im 14er-Kader der Dänen. Kevin Möller und Lukas Jörgensen gehören zur Reserve beim Weltmeister. Dazu sind Jim Gottfridsson (Schweden), Blaz Blagotinsek (Slowenien) und der deutsche Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla in Paris.

Diese Spieler sollen am 14. August wieder in das Training einsteigen. Krickau: «In den zweieinhalb Wochen bis zum Saisonstart bleibt nur wenig Zeit, um neue Sachen einzustudieren.» Gut sei, dass es in Linkshänder Kirkelökke nur einen Zugang gibt. Patrick Volz (zuvor HBW Balingen-Weilstetten) wurde zum Kooperationspartner Sonderjske HB verliehen. Gegen die Dänen bestreitet die SG am 2. August das erste Testspiel.

Kay Smits nach Herzmuskelentzündung fast ein Neuzugang

Fast wie ein Neuzugang ist auch Kay Smits zu sehen. Der Niederländer hatte einen Großteil der vergangenen Saison wegen einer Herzmuskelentzündung verpasst. Durch Smits und Niclas Kirkelökke verfügt Coach Krickau über neue Möglichkeiten im rechten Rückraum.

Die Bundesliga-Saison beginnt mit dem Heimspiel am 6. September (20.00 Uhr/Dyn) gegen den HC Erlangen. Es folgt die Partie beim TVB Stuttgart am 15. September. Terminiert ist zudem der nächste Nord-Clasico. Das 111. Schleswig-Holstein-Derby gegen Rekordmeister THW Kiel steigt am 17. November beim Landesrivalen.