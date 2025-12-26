SG Flensburg-Handewitt sichert sich Platz zwei zur Pause

Flensburg (dpa) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen als Tabellenzweiter in das neue Jahr und die Bundesliga-Pause wegen der am 15. Januar beginnenden Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic setzte sich am Weihnachtsspieltag mit 36:29 (21:16) gegen den Aufsteiger Bergischer HC durch und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg.

Auch der TBV Lemgo Lippe und der THW Kiel beendeten den Weihnachtsspieltag mit Siegen. Die Lipper feierten einen hart erkämpften 28:25 (16:14)-Erfolg über die HSG Wetzlar, der Rekordmeister bezwang den HC Erlangen ebenfalls mit 28:25 (14:13). Im vierten Spiel des Tages besiegte die MT Melsungen den TVB Stuttgart 33:28 (16:14).

Flensburg geht früh deutlich in Führung

Flensburg machte von Beginn an ernst. Schon nach etwas mehr als zehn Minuten markierte Lasse Möller das 10:3 für die SG. Dem BHC fehlten die spielerischen und taktischen Mittel, um den Norddeutschen etwas entgegenzusetzen. So sorgte Marko Grgic mit dem 30:20 (47.) für die frühe Vorentscheidung.

Jubel in der Flensburger Arena hatte es schon vor dem Anpfiff gegeben, als die Vertragsverlängerung mit Rechtsaußen Domen Novak bekanntgegeben wurde. Der 27 Jahre alte Nationalspieler aus Slowenien bleibt bis zum 30. Juni 2031 an der Förde.

Lemgo und Kiel mit Startproblemen

Der Tabellendritte aus Lemgo hatte einen Stotterstart gegen die Mittelhessen. Ohne die ordnende Hand des verletzt fehlenden Spielmachers Tim Suton taten sich die Schützlinge von Trainer Florian Kehrmann extrem schwer, die Spielkontrolle zu übernehmen. Mit einer Parade gegen Filip Vistorop beim 27:25 (58.) hatte TBV-Keeper Constantin Möstl entscheidenden Anteil am Erfolg.

Für das Team von THW-Coach Filip Jicha stand am Ende der 22. Sieg im 22. Bundesligaduell mit den Franken. Bis zum 7:8 durch Sander Överjordet hielt der HCE gut mit. Dann zog Kiel das Tempo an und auf 12:8 (23.) davon. Eine Befreiung war das aber zunächst nicht. Als der Ägypter Mohab Abdelhak aber zum 22:16 (42.) traf, war der Weg zum achten Heimsieg der Saison geebnet.