SG Flensburg-Handewitt feiert Erfolg gegen Lemgo

Flensburg (dpa/lno) –

Der SG Flensburg-Handewitt ist ein erfolgreicher letzter Heimauftritt in der Handball-Bundesliga in diesem Jahr geglückt. Mit 34:29 (17:13) besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau den TBV Lemgo Lippe am Dienstagabend vor 5802 Zuschauern in der Campushalle und wahrte damit in der Tabelle den Anschluss an die beiden Topteams SC Magdeburg und Füchse Berlin. Lasse Kjaer Möller war mit acht Toren bester Werfer der Schleswig-Holsteiner.

Die SG erspielte sich nach einem schwachen Start eine 12:6-Führung und schien die Partie im Griff zu haben. Im weiteren Verlauf aber scheiterte der Gastgeber mehrfach an TBV-Torhüter Urh Kastelic, dessen Teamkollegen diese Phase nutzten und den Rückstand phasenweise wieder auf zwei Treffer verkürzten.

Gut sieben Minuten nach Wiederanpfiff lag die SG nach einem Treffer von Aksel Horgen erneut mit sechs Toren vorn und hielt Lemgo bis in die Schlussphase auf Distanz. Großen Anteil daran hatte auch Torhüter Benjamin Buric, der Kevin Möller in den letzten zwölf Minuten ersetzte und mehrere Würfe der Gäste entschärfte.