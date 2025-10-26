SG Flensburg-Handewitt bleibt ungeschlagen an der Spitze

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Das 36:30 (19:14) über den HC Erlangen war der achte Saisonsieg der noch immer unbesiegten Norddeutschen. Johannes Golla war mit acht Treffern bester Werfer der SG. Für die Franken erzielte Viggo Kristjansson zehn Tore.

Die Flensburger legten einen 3:0-Blitzstart hin (3. Minute) und ließen auch sich durch Erlangens Anschlusstreffer zum 3:4 (6.) nicht aus dem Konzept bringen. Über 8:3 (11.) enteilte das Team von SG-Coach Ales Pajovic auf 17:7 (22.). Der Treffer zur ersten Zehn-Tore-Führung ging auf das Konto von Nationalspieler Marko Grgic.

Rote Karte für Erlangens Florian Scheerer

Erst allmählich wachten die Gäste auf. Beim 21:23 (40.) betrug der Rückstand nur noch zwei Treffer. Zu mehr reichte es für die Erlanger aber nicht. Immer, wenn es nötig wurde, erhöhte Flensburg den Druck und warf wieder einen größeren Vorsprung heraus. Florian Scheerer sah nach einem Foul an SG-Spieler Simon Pytlick die Rote Karte (55.).