SG-Coach Machulla vor Saisonstart: «Auf den Punkt abliefern»

Hamburg/Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit viel Respekt in das erste Saisonspiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den Nordrivalen HSV Hamburg: «Das ist eine extrem gut besetzte und ausgeglichene Mannschaft», lobte SG-Coach Maik Machulla am Mittwoch das Team von HSVH-Trainer Torsten Jansen. Die Hanseaten hätten in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger «viel richtig gemacht» und seien «individuell noch stärker und selbstbewusster geworden».

Die Flensburger gehen als Tabellenvierter der Vorsaison als Favorit gegen die Hamburger (14.) ins Rennen. Machulla weiß aber auch: «Wir müssen von der ersten Sekunde an wach sein und auf den Punkt abliefern. Das ist die Herausforderung.»

Bei den Flensburgern wird Zugang Johan Hansen wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fehlen. Auch Aaron Mensing steht nicht zur Verfügung. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Emil Jakobsen. Auf Hamburger Seite wird Thies Bergemann nicht im Kader stehen. Casper Mortensen ist dagegen wieder fit. Für das Nordduell sind bislang knapp 4000 Karten abgesetzt worden.