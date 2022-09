Sexuelle Gewalt soll aufgearbeitet werden

Georgsmarienhütte (dpa/lni) –

Die evangelische Landeskirche von Hannover will einen Fall sexueller Gewalt aus den 1970er Jahren im heutigen Landkreis Osnabrück wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Die Aufklärungskommission arbeite völlig selbstständig und unabhängig von der Landeskirche, teilte das Landeskirchenamt am Donnerstag in Hannover mit.

Hintergrund sind Fälle schwerer sexueller Gewalt in der evangelischen König-Christus-Kirchengemeinde Oesede in der Zeit von 1972 bis 1974. Eine Frau hatte als Opfer die Fälle im vergangenen Oktober öffentlich gemacht. Täter war demzufolge ein in der Gemeinde tätiger Diakon in Ausbildung. Die Betroffene hatte seinerzeit auch Kritik an den ihrer Sicht schleppend verlaufenden Aufarbeitungsbemühungen der Landeskirche geübt. Die Landeskirche Hannover habe sehr unstrukturiert, unprofessionell und wenig empathisch agiert.

Weitere Betroffene sowie Zeugen sexueller Übergriffe sind nun gebeten, sich direkt bei der Kommission zu melden. Meldungen würden vertraulich behandelt, Anonymität werde zugesichert. Auch Verdachtsmeldungen sollen entgegen genommen werden. Die Arbeit der Kommission soll voraussichtlich bis September kommenden Jahres abgeschlossen werden. Der Abschlussbericht solle vollständig und ohne vorherige Kenntnisnahme durch die Landeskirche der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Den Antrag, die Fälle wissenschaftlich aufzuarbeiten, hatte der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte vor einem Jahr beim Landeskirchenamt in Hannover eingereicht.