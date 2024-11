Sexuelle Belästigung am Hamburger Hauptbahnhof

In einer Kneipe am Hamburger Hauptbahnhof hatte ein 41-Jähriger erst den Diebstahl seines Handys angezeigt und wurde dann selbst Tatverdächtiger im Fall einer sexuellen Belästigung. (Symbolbild) Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Bar am Hamburger Hauptbahnhof soll es am Abend zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Das teilte die Hamburger Bundespolizeiinspektion mit. Die Bundespolizei sei zunächst vom später tatverdächtigen Mann selbst alarmiert worden. Dieser hatte demnach den Diebstahl seines Handys gemeldet. Als die Polizisten in der Bar eintrafen, wandte sich jedoch ein anderer Gast an sie und beschuldigte den 41-Jährigen, ihn sexuell belästigt zu haben.

Als die Polizei den 41-Jährigen nun Tatverdächtigen dazu befragte und ihn durchsuchen wollte, um seine Identität festzustellen, habe er Widerstand gegen die Durchsuchung geleistet. Dabei konnte die Polizei neben Betäubungsmitteln das Handy sicherstellen, das der Mann eigentlich als gestohlen gemeldet hatte.

Blutalkoholwert von 2,3 Promille

Die Identität des 41-Jährigen habe jedoch nicht eindeutig geklärt werden können, weshalb der Mann mit auf die Wache genommen worden sei. Dort sei ein Blutalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt worden.

Die Polizei habe den Mann noch in der Nacht wieder entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.