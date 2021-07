Serra trifft für Bielefeld: 1:0-Sieg gegen Hannover 96

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Bielefeld (dpa) – Neuzugang Janni Serra hat Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld zum ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die neue Saison geführt. Der von Holstein Kiel verpflichtete Offensivspieler erzielte am Samstag in der 48. Minute den Treffer zum 1:0-Erfolg der Ostwestfalen gegen den Zweitligisten Hannover 96. Den ersten Test hatten die Bielefelder am vergangenen Wochenende mit 0:3 gegen den Drittligaclub SC Verl klar verloren.

Die Niedersachsen blieben damit zwei Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Liga am 24. Juli bei Werder Bremen im vierten Testspiel zum dritten Mal ohne Sieg. Lediglich gegen Viktoria Berlin gab es für die Mannschaft des neuen Trainers Jan Zimmermann einen 1:0-Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-333202/2

Kader Arminia Bielefeld

Kader Hannover 96