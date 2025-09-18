Serie von zerstörten Autoreifen in Bremen geht weiter

Bremen (dpa/lni) –

Reifen von mehr als 260 Autos sind in den vergangenen drei Nächten in Bremen zerstochen worden. Die Polizei hat eine Sonderkommission «Reifenstecher» eingerichtet, wie ein Sprecher mitteilte. Auch der Staatsschutz ist demnach an den Ermittlungen beteiligt. Es werde unter Hochdruck an der Aufklärung gearbeitet, hieß es. Die Ermittler bitten alle Menschen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu den Tätern haben, sich zu melden. Anonyme Hinweise sind möglich.

Beschädigt wurden unterschiedliche Marken und Fahrzeugtypen in verschiedenen Stadtteilen. Das Motiv ist bislang unklar. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus, die Verdächtige zeigen. Sie hat ihre nächtliche Präsenz eigenen Angaben zufolge massiv verstärkt und fährt gezielt Streife.