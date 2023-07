Serie «Legend of Wacken» feiert Premiere in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die sechssteilige Serie «The Legend of Wacken» des Streamingdienstes RTL+ hat am Sonntagabend Premiere in Hamburg gefeiert. Neben den Darstellern wie Charly Hübner, Aurel Manthei und Detlev Buck kamen auch die Wacken-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen sowie zahlreiche Prominente ins Zeise Kino in Hamburg-Ottensen.

Die fiktionale Serie der Regisseure Lars Jessen und Jonas Grosch ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Sie erzählt die Geschichte der Festivalgründer, «die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt mit viel Mut, Leidenschaft und norddeutscher Sturheit verwirklichen», so der Sender.

In den Hauptrollen sind Ex-«Polizeiruf»-Star Charly Hübner als Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen zu sehen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren werden von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer gespielt. In weiteren Rollen wirken Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck mit. Die Serie ist ab dem 7. Juli beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.