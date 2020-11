Serie «Jugendland»: Herumhängen an der Bushaltestelle

Hannover (dpa/lni) – Dorfkind – und stolz drauf? Wie das Aufwachsen auf dem Land in Niedersachsen sich anfühlt, das dokumentiert Regisseur und Produzent Christoph Heymann in der Youtube-Serie «Jugendland». Er begleitet junge Leute, die ihre Freizeit an Bushaltestellen oder auf dem Dorfplatz verbringen, etwa in Uetze und Eicklingen in der Region zwischen Hannover und Celle. «Man fragt man sich schon, ob diese jungen Leute nicht ein bisschen feststecken», sagt Heymann. Die 24 Folgen der Serie wurden für das NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen produziert. Vor der Corona-Krise gedreht, werden sie bis Ende November im Youtube-Kanal «Jugendland» veröffentlicht. Derzeit laufen Gespräche über eine zweite Staffel.

Youtube-Channel „Jugendland“