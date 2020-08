Serie «Die Kanzlei» bekommt Film-Ableger

Sabine Postel (l-r, Isa von Brede), Michael Tötter (Kamera), Bettina Schoeller-Bouju (Regie) und Herbert Knaup (Markus Gellert) beim Drehstart für „Die Kanzlei – Springflut“. Foto: Sabine Rösing/NDR/ARD Degeto/dpa

Hamburg (dpa) – Die beliebte ARD-Serie «Die Kanzlei» bekommt einen eigenen Film-Ableger. Unter dem Arbeitstitel «Springflut» entsteht das sogenannte Spin-off bis zum 14. September in Norddeutschland. Gedreht werde in Hohwacht, auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung, teilte der NDR am Freitag mit. Neben Sabine Postel (Isa von Brede) und Herbert Knaup (Markus Gellert) stehen für den 90-minütigen Film auch die «Kanzlei»-Größen Sophie Dal (Yasmin Meckel) und Katrin Pollitt (Gudrun Wohlers) vor der Kamera. Zudem hat Marie Anne Fliegel einen erneuten Einsatz als Isas Mutter Marion von Brede. Der Film ist voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten zu sehen.

Die Kanzlei