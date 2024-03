Tier- und Freizeitparks starten in die Saison

Hannover (dpa/lni) –

Zu Beginn der Osterferien in Niedersachsen öffnen nach der Winterpause am Samstag Tier- und Freizeitparks ihre Pforten, darunter auch der Serengeti-Park Hodenhagen. Der Heide-Park in Soltau in der Lüneburger Heide startet erst etwas später in die aktuelle Saison. Einige Parks warten mit Neuheiten im Bereich der Fahrgeschäfte auf. Auch neue tierische Bewohner sind dazugekommen.

Serengeti-Park: Trotz der kritischen Hochwasserlage im Winter im Serengeti-Park Hodenhagen öffnet der Tier- und Freizeitpark wie geplant am Samstag seine Pforten zur 50. Saison. Die entstandenen Schäden seien weitgehend behoben, sodass es keine Einschränkungen für die Besucherinnen und Besucher gebe, sagte eine Sprecherin. Das Hochwasser hatte zum Jahreswechsel Teile des Areals überschwemmt, Helfer und Mitarbeiter mussten die Tiere in Sicherheit bringen. Neu eingezogen in den Tierpark sind Kordofan-Giraffen und Goldkopflöwenäffchen, die zu den gefährdeten Arten zählen. Am Jubiläumswochenende vom 24. bis 26. Mai wird eine neue Achterbahn eröffnet, in dem die Fahrgäste einzeln zwischen Flügeln sitzen und selbst entscheiden können, wie oft und wie schnell sie sich um 360 Grad drehen.

Jaderberg: Der Tier- und Freizeitpark an der Nordsee mit 600 Tieren von der Giraffe bis zum Pinguin öffnet ebenfalls am Samstag für Besucherinnen und Besucher. Ab 27. April 2024 soll die neue Achterbahn «Ziegelblitz» ihre ersten Runden drehen und dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 55 Kilometer pro Stunde erreichen. «Wir sind bereits auf der Zielgeraden und arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung», teilte ein Sprecher mit. Die Bahn führt durch eine Anlage, die im Stil einer alten Ziegelei gestaltet ist. Zum Repertoire gehören auch eine Wildwasserbahn mit einer zwölf Meter hohen Abfahrt sowie eine Schlauchbootrutsche, die in die Szene eines kanadischen Holzfällercamps eingebettet ist.

Ritter Rost Magic-Park: In den Wintermonaten war der Vergnügungspark mit Tieren und Märchenwald in Verden nicht ganz geschlossen, ab Samstag ist zum Start in den Frühling wieder an fast allen Tagen geöffnet. Der Park richtet sich vor allem an Familien mit Kindern bis zwölf Jahren.

Weltvogelpark Walsrode: Papageien, Greifvögel oder Eulen sind ab Samstag wieder im nach eigenen Angaben weltgrößten Vogelpark zu erleben. In einer 3.000 Quadratmeter großen Freiflughalle können Besucherinnen und Besucher sogar ganz hautnah heimische und exotische Vogelarten erleben.

Heide-Park: Erst am zweiten Ferienwochenende startet der nach eigenen Angaben größte Freizeitpark Norddeutschlands seine Tore. Ab 23. März werden rund 40 Attraktionen und Shows geboten, wie eine Sprecherin mitteilte. Neu hinzugekommen ist das Fahrgeschäft «Dämonen Gruft» – eine Art Geisterbahn mit Sounds und Effekten, die nach rund 15-monatiger Bauzeit fertiggestellt worden sei. Die «Dämonen Gruft» wurde in das leer stehende Stationsgebäude einer ehemaligen Wildwasserbahn gebaut, die vor zehn Jahren dem Bau des Wing-Coasters «Flug der Dämonen» hatte weichen müssen. Am Wochenende 31. August bis 1. September lädt der Heide-Park zu einem Festival mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern ein.

Thüle: Der Tier- und Freizeitpark in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist schon am 2. März in die Saison gestartet. Auf die Besucherinnen und Besuchern warten mehr als 30 Fahrgeschäfte und rund tausend exotische Tiere vom Löwen bis zum Gibbon.