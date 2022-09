Etwas weniger Arbeitslose in Schleswig-Holstein im September

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im September leicht auf 81.700 gesunken. Das waren 3500 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. «Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein profitiert von der saisonal typischen Herbstbelebung. Die Betriebe haben nicht nur nach der Sommerpause Personal eingestellt, sie suchen auch weiterhin zusätzliche Arbeitskräfte», erklärte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum September 2021 gab es einen kleinen Rückgang der Arbeitslosenzahl um 200 Personen. Stichtag für die Arbeitsmarktdaten ist der 12. September.