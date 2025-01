Seniorin um hohe Geldsumme in Lübeck betrogen

Über 10.000 Euro erbeuteten Unbekannte durch einen Betrugsanruf in Lübeck-Kücknitz. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Unbekannte haben mit Hilfe von Betrugsanrufen eine Rentnerin aus Lübeck-Kücknitz um eine fünfstellige Geldsumme betrogen. Wie die Polizei mitteilte, übergab die Frau am Donnerstag eine vermeintliche Kaution in bar, nachdem ihr am Telefon ein falsches Szenario vorgespielt wurde.

Den Angaben zufolge meldete sich erst eine vermeintliche Bankmitarbeiterin, die ihr mitteilte, die Tochter der Rentnerin habe einen Unfall verursacht, bei dem ein junges Mädchen ums Leben gekommen sei. Nun solle die Tochter eine Kaution bezahlen, um eine Gefängnisstrafe zu umgehen. Keine Stunde später suchte ein Mann die Dame an ihrer Wohnung auf und nahm Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrags entgegen. Danach verschwand der Mann.

Bereits am vergangenen Montag kam es im Lübecker Stadtgebiet zu mehreren Betrugsanrufen, bei denen unter anderem eine Rentnerin um ihren Schmuck gebracht wurde. Die Polizei bat um Hinweise zu Beobachtungen im Stadtteil Kücknitz und wies ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei nie Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegennehme. Sie nimmt demnach auch kein Bargeld an, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht.