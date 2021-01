Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Schleswig (dpa/lno) – Eine 82 Jahre alte Frau ist nach einem Sturz in einem Linienbus in Schleswig gestorben. Die Seniorin habe sich bei dem Sturz in dem Bus am Donnerstagmittag schwer verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei in eine Klinik gebracht worden, wo sie am Tag danach gestorben ist. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Sturzes.

