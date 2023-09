Seniorin mit Messer verletzt: Lebensgefährte festgenommen

Hessisch Oldendorf (dpa) –

Ein 83-Jähriger soll in seinem Haus in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit einem Messer seine 71-jährige Lebensgefährtin angegriffen haben. Die Frau sei mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Hameln am Sonntag.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Tatverdächtige am Sonntagmorgen mehrfach auf die 71-Jährige eingestochen und sie an den Armen und am Oberkörper verletzt. Die Seniorin habe sich dann in ein benachbartes Zimmer im Haus retten können und sei schließlich durch ein Fenster zu Nachbarn geflüchtet, um den Notruf zu verständigen.

Nach Angaben der Polizei wurde der 83-Jährige vor Ort vorläufig festgenommen. Noch sei unklar, wie genau es zu dem Angriff kam. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Senior zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft müsse nun über die Schuldfähigkeit des Mannes entschieden werden.