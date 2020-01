Seniorin schildert Überfall im eigenen Haus

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess um einen Überfall auf eine Seniorin in Hamburg-Rahlstedt hat die Frau als Zeugin von ihrer Todesangst berichtet. Am Nachmittag des 29. Juni vergangenen Jahres habe es an ihrer Haustür geklingelt, sagte die 77-Jährige am Donnerstag vor der Strafkammer am Landgericht. Durch die Glastür habe sie einen Mann gesehen, der wie ein Paketbote gekleidet gewesen sei. Sie habe die Tür aufgeschlossen und einen Spalt weit geöffnet. Der Fremde habe sie sogleich aufgedrückt und ihr eine Pistole unter die Nase gehalten. «Da habe ich gedacht, mein Tod ist da. Ich hatte fürchterliche Todesangst», sagte die Zeugin.

Wie die drei Angeklagten – 21, 22 und 44 Jahre alt – nach Angaben des Vorsitzenden Richters bereits eingeräumt haben, überfielen sie die allein lebende Seniorin zusammen mit einem vierten Mittäter. Sie überwältigten und fesselten die Frau. Um sie zum Öffnen eines Waffenschranks zu zwingen, drohten sie, ihr die Ohren abzuschneiden. Auch einen Tresor musste die 77-Jährige öffnen. Die Täter machten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Beute im Wert von 146 000 Euro.

