Seniorin lockt Enkeltrick-Betrüger in Falle: Festnahme

Hamburg (dpa/lno) – Mit Hilfe einer Seniorin, die Opfer eines Enkeltrick-Betrügers werden sollte, hat die Hamburger Polizei einen 42-Jährigen festgenommen. Der Mann sei dem Haftrichter zugeführt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 79-Jährige habe am Dienstag einen Anruf eines Mannes erhalten, der sich als ihr Enkel ausgab. Die Frau erkannte den Betrug sofort, ging aber zum Schein auf das Gespräch ein. Er habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun den Schaden in Höhe von 18.000 Euro begleichen, um seinen Führerschein nicht zu verlieren, berichtete der angebliche Enkel. Die Seniorin informierte die Polizei. Unter ständiger Begleitung von Zivilfahndern begab sich die Dame mit ihrem Gehwagen zur Geldübergabe. Dort konnte der 42-Jährige festgenommen werden.