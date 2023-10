Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt

Bremen (dpa/lni) –

Zwei Unbekannte haben eine Seniorin in ihrer Wohnung in Bremen überfallen und ausgeraubt. Die Seniorin blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Die beiden Täter hatten am Freitagmittag die Haustür aufgehebelt und waren so in die Wohnung der 75-Jährigen gelangt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin, die im Bett lag, wurde von den Einbrechern überrascht. Sie forderten die Frau auf, die Hände hoch zu nehmen. Einer blieb bei der 75-Jährigen, der andere durchsuchte die Wohnung und entwendete Schmuck. Dann flüchteten die beiden Räuber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.