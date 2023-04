Seniorin erleidet bei Zimmerbrand schwere Brandverletzungen

Bremen (dpa/lni) –

Eine ältere Frau ist bei einem Zimmerbrand in einer Seniorenwohnanlage im Bremer Stadtteil Burg-Grambke am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Die Bewohnerin der Anlage wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, nachdem sie schwerste Brandverletzungen erlitten habe, teilte die Feuerwehr Bremen mit. Eine weitere Person, dessen Alter und Identität zunächst nicht bekannt waren, musste ebenfalls mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bremen am Donnerstagmorgen.

Das Feuer, welches sich auf ein Zimmer in der Anlage beschränkte, konnte schnell gelöscht werden. Während der Löscharbeiten und des Rettungseinsatzes musste ein Teil der Bewohner der Anlage evakuiert werden, hieß es weiter. Da sich der Brand auf ein Zimmer beschränkte, blieben die restlichen Zimmer weiterhin bewohnbar.

Wieso das Feuer ausbrach, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen am Donnerstagmorgen. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt, hieß es weiter.