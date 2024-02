Seniorenpaar stirbt bei Verkehrsunfall nahe Aurich

Aurich (dpa/lni) –

Ein älteres Ehepaar ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der ostfriesischen Stadt Aurich ums Leben gekommen. Die 90-jährige Frau erlag ihren Verletzungen am Unfallort, ihr gleichaltriger Ehemann starb später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte. Den Angaben zufolge ist der 29-Jährige, der das entgegenkommende Auto fuhr, ebenfalls schwer verletzt im Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 34 in Fahrtrichtung Wittmund, als der Transporter des 29-jährigen Mannes auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Auto des Paares prallte. Die Ursache des Unfalls war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Landesstraße 34 war für mehrere Stunden gesperrt.