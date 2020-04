Seniorenheim in Wildeshausen bleibt trotz Infektionen offen

Wildeshausen (dpa/lni) – In einem vom Coronavirus betroffenen Seniorenheim in Wildeshausen werden weiterhin 35 nachweislich infizierte Bewohnerinnen und Bewohner versorgt. Deshalb werde das Heim nicht geschlossen, sagte ein Sprecher des Landkreises Oldenburg am Dienstag.

Er machte keine weiteren Angaben zu einer Strafanzeige, die der Kreis gegen die Heimleitung gestellt hatte. Es sei gegen eine eigens erteilte Auflage verstoßen worden, sagte Sprecher Oliver Galeotti. Alles weitere sei Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

13 nicht infizierte Heimbewohner waren schon vor Tagen ins Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems in Ganderkesee ausquartiert worden. Sie seien am Dienstag erneut getestet worden, die Ergebnisse stünden noch aus, sagte Galeotti. Beide Gruppen seien in Quarantäne. Zwei mit dem Virus Sars-Cov-2 infizierte Heimbewohner sind gestorben.