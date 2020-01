Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Achim (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Haus im Kreis Verden sind zwei Senioren teils lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei es in der Wohnung aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Dabei erlitt eine 81-Jährige leichte, ein 83-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.