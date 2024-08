Senior trickst mutmaßliche Betrüger aus

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 86-Jähriger hat der Polizei in Hamburg dabei geholfen, mutmaßliche Betrüger zu schnappen, die es auf sein Geld abgesehen hatten. Statt sich tatsächlich mit einem unbekannten Anrufer für eine Geldübergabe zu treffen, informierte der Rentner die Polizei, wie diese mitteilte. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Den Angaben zufolge meldete sich am Mittwoch ein Unbekannter telefonisch bei dem 86-Jährigen und befragte ihn nach Wertsachen. Dieselbe Person rief am Folgetag erneut an und bat den Mann um Mithilfe. Es gehe um einen «Verdacht gegen einen Mitarbeiter seiner Bankfiliale», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der Senior täuschte vor, auf das Gespräch einzugehen und verabredete sich für ein Treffen zur Geldübergabe am Donnerstagabend in Poppenbüttel.

Am vereinbarten Treffpunkt konnten die Einsatzkräfte einen 22-Jährigen feststellen, der das Geld mutmaßlich abholen wollte. Ein zweiter Mann, vermutlich der Komplize, sei unerkannt geflüchtet. In der Nähe des Übergabeorts stellte die Polizei ein Auto der Tatverdächtigen sicher. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob die beiden Männer in Zusammenhang mit ähnlichen Taten gebracht werden können. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, bittet die Polizei, sich zu melden.