Senior steuert Auto in Hafenbecken von Heikendorf

Heikendorf (dpa/lno) –

Ein alter Mann hat in Heikendorf bei Kiel sein Auto ins Hafenbecken gesteuert. Er sei bei dem Unfall am Sonntag unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Das Wasser sei an der Stelle knietief.

Andere Menschen hätten dem Mann, der Jahrgang 1935 sei, aus dem Wagen geholfen. Einsatzkräfte legten eine Ölsperre gegen möglicherweise austretende Schmierstoffe. Das Auto soll später geborgen werden. Zur Ursache des Unfalls hieß es, möglicherweise habe der Senior Gaspedal und Bremse verwechselt.