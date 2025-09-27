Senior fährt mit Auto in Straßengraben und stirbt

Jade (dpa/lni) –

Ein Senior ist nahe Jade (Kreis Wesermarsch) mit seinem Wagen in einen Graben gefahren und wenig später gestorben. Seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt am Freitag lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer kümmerten sich um den 85 Jahre alten Autofahrer. Doch die Versuche, den Mann wiederzubeleben, scheiterten. Laut Polizei war in dem Graben Wasser.

Die 87-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Senior starb noch an der Unfallstelle. Warum der 85-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar.