Senior fährt mit Auto in Schuhgeschäft

Bremen (dpa/lni) –

Ein 84-Jähriger ist in Bremen mit seinem Auto in das Schaufenster eines Schuhgeschäfts gefahren. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Senior hatte das Fahrzeug erst vor wenigen Wochen gekauft und war am Donnerstag auf den Parkplatz des Geschäfts gefahren. Der Wagen rollte aus bislang ungeklärter Ursache durch die Glasscheibe und blieb im Laden stehen. Da das Schuhgeschäft wegen Urlaubs geschlossen hatte, befand sich niemand in den Räumen. Der 84-Jährige schloss den Angaben nach nicht aus, dass er Bremse und Gaspedal verwechselt hatte. Nun soll die Fahrtüchtigkeit des Seniors überprüft werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.